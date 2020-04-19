Мантуров: Россия продолжает экспорт вооружений и исполняет все подписанные контракты

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия продолжает экспорт вооружений и исполняет все подписанные контракты, а также ведет работу с заинтересованными в новых поставках странами. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Да, экспорт вооружений продолжается, мы исполняем все те контракты, которые ранее подписаны, и продолжается работа по тем странам, которые заинтересованы в приобретении нашей техники, которая зарекомендовала себя как высокоэффективная и качественная", - сказал он.

По словам министра, РФ находит индивидуальные решения по поставкам техники странам-покупателям, чтобы избежать срыва заказов.