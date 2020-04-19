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Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года

Серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2021 года
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Первые серийно произведенные на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

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"Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", - сказал министр.

Серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2021 года, пилотная партия машин будет выпущена в ноябре 2020 года. Планируется, что в 2021 году будет произведено 360 автомобилей, в 2022 году - 1724, в 2023 году - 4030, а в 2024 году - 5274 автомобиля.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 700 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщал гендиректор "Ауруса" Адиль Ширинов.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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