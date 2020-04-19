Мантуров заявил, что ледокол "Виктор Черномырдин" передадут Росморпорту в этом году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется передать основному заказчику, Росморпорту, в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат, и мы найдем решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия, ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику - Росморпорту", - сообщил Мантуров.

По его словам, изначальная стоимость строительства ледокола выросла с 8 млрд рублей до более чем 10 млрд, что может привести к пересмотру контракта.