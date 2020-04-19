{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мантуров заявил, что ледокол "Виктор Черномырдин" передадут Росморпорту в этом году

Стоимость строительства ледокола выросла с 8 млрд рублей до более чем 10 млрд

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется передать основному заказчику, Росморпорту, в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат, и мы найдем решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия, ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику - Росморпорту", - сообщил Мантуров.

По его словам, изначальная стоимость строительства ледокола выросла с 8 млрд рублей до более чем 10 млрд, что может привести к пересмотру контракта.

Теги
Мантуров, Денис Валентинович
Реклама на ТАСС
Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года
Серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС