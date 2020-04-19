Мантуров рассказал о рекомендациях Путина по улучшению автомобиля Aurus

МОСКВА, 19 апреля./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин активно использует российский автомобиль представительского класса Aurus, ранее он давал рекомендации по его улучшению. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации, по своим направлениям, которые он считал, правильно изменить. В первую очередь это касалось технической работы Aurus", - отметил министр. - [Он] дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, все нравится, и все работает качественно".

Мантуров отметил, что первые серийно произведенные автомобили Aurus будут переданы клиентам уже в марте 2021 года. "Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", - сказал он.

Серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в I квартале 2021 года, пилотная партия машин будет выпущена в ноябре 2020 года. Планируется, что в 2021 году будет произведено 360 автомобилей, в 2022 году - 1 724, в 2023 году - 4 030, а в 2024 году - 5 274 автомобиля. Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 700 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщал ранее гендиректор "Ауруса" Адиль Ширинов.

Aurus - российская марка представительских автомобилей, в которую входят лимузин, внедорожник, седан и минивэн. Она создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

В рамках проекта также разрабатывается полностью электрический мотоцикл Aurus. Планируется, что его серийное производство и продажи начнутся в 2022-2023 годах.