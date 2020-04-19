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Пандемия коронавируса нового типа

В КБР некоторым субъектам МСП предоставят реструктуризацию задолженности по микрозаймам

В регионе также предоставят микрозайм по сниженной процентной ставке на максимальный срок два года

НАЛЬЧИК, 19 апреля. /ТАСС/. Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР" приняла решение о реструктуризации задолженности по микрозаймам субъектам МСП, наиболее пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Кабардино-Балкарии.

"НМК "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР" предоставляет реструктуризацию задолженности по микрозаймам субъектам МСП, осуществляющим деятельность в республике в сферах, входящих в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Помимо этого, изменены и правила предоставления самих микрозаймов с целью снижения процентных ставок для таких субъектов МСП до 4% годовых. При этом отмечается, что микрозайм по сниженной процентной ставке предоставляется на максимальный срок два года.

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По данным регионального министерства, пока в фонд микрокредитования поступило пять обращений о приостановлении исполнения заемщиками своих обязательств на срок до 6 месяцев с даты обращения или уменьшения размера платежей. Еще 27 обращений поступили об отсрочке погашения основного долга в пределах срока предоставления микрозайма.

Кроме того, в НКО "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики" приняли решение о реструктуризации задолженности по поручительствам, предоставленным субъектам МСП КБР в виде отсрочки на шесть месяцев по оплате вознаграждения по действующим договорам поручительства. Также снижена ставка вознаграждения до 0,5 % годовых за предоставление поручительства субъектам МСП.

Как заявлял ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, шесть регионов РФ оказались наименее активны в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с коронавирусом. По его словам, речь идет о Ярославской области, Ставропольском крае, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республике, Вологодской и Владимирской областях.

О мерах поддержки в регионе

Ранее в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарии, сообщили, что правительство региона определило перечень отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Он включает в себя 21 наименование видов экономической деятельности из 10 сфер. В регионе действует горячая линия Центра "Мой бизнес" для консультации предпринимателей по мерам поддержки.

Власти субъекта сообщали, что более 70 предприятий промышленности, связи, АПК, туризма и ЖКХ вошли в список системообразующих организаций, который сформирован правительством Кабардино-Балкарии для обеспечения устойчивости экономики.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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