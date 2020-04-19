В КБР некоторым субъектам МСП предоставят реструктуризацию задолженности по микрозаймам

НАЛЬЧИК, 19 апреля. /ТАСС/. Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР" приняла решение о реструктуризации задолженности по микрозаймам субъектам МСП, наиболее пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Кабардино-Балкарии.

"НМК "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР" предоставляет реструктуризацию задолженности по микрозаймам субъектам МСП, осуществляющим деятельность в республике в сферах, входящих в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Помимо этого, изменены и правила предоставления самих микрозаймов с целью снижения процентных ставок для таких субъектов МСП до 4% годовых. При этом отмечается, что микрозайм по сниженной процентной ставке предоставляется на максимальный срок два года.