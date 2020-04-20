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Пандемия коронавируса нового типа

Костин ожидает быстрый "отскок" экономики России после коронавируса

Глава ВТБ отметил, что сценарий развития кризиса зависит от длительности карантина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает быстрого "отскока" российской экономики после прохождения ситуации с распространением коронавируса. Такое мнение высказал банкир в интервью изданию РБК.

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"Надеюсь, нам удастся избежать самых плохих сценариев. Сейчас стали говорить о том, что это Великая депрессия, но есть оценка МВФ - глобальное падение производства будет около 6%. Прогноз для России - минус 5,5%. Это серьезный вызов. При этом МВФ планирует, что в 2021-м году темпы роста по развитым странам, в России, в среднем будут выше, чем в даже в предыдущие годы. Поэтому я ожидаю достаточно быстрый "отскок". Но это только если не сбудутся предсказания о том, что вирус будем лечить два года. Тогда, конечно, ситуация может измениться в худшую сторону", - сказал Костин.

Он отметил, что сценарий развития кризиса зависит от длительности карантина, от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. "Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем ни по времени, ни по своей глубине. Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра - это вопрос другой", - добавил он.

Курс доллара

Глава ВТБ считает, что курс доллара не превысит планки в 80 рублей.

"Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс. Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчеты, поэтому каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику", - сказал он.

В пятницу Банк России установил на 18-20 апреля официальный курс доллара на уровне 73,9441 рубля, что на 76,8 копейки ниже предыдущего показателя.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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