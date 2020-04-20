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Костин считает, что доходы российских банков во II квартале могут уйти в минус

Как отметил глава ВТБ, результаты первого квартала у российского банковского сектора хорошие

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доходы российских банков во II квартале 2020 года могут уйти в минус, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью изданию РБК, опубликованном в понедельник.

"Результаты первого квартала у российского банковского сектора хорошие, они вместе с прибылью прошлого года дают определенную подушку безопасности. Второй квартал, конечно, будет тяжелым. Я думаю, что доходы банков существенно упадут, если вообще не выйдут в минус", - сказал он.

Костин также отметил, что ВТБ в настоящий момент не рассматривает вопрос о поддержке со стороны государства. При этом он подчеркнул, что время серьезных испытаний для банков только наступает.

"Сейчас нам трудно пересматривать прогнозные результаты этого года, потому что с учетом кризиса это практически невозможно делать. Надо будет по факту смотреть. Но был принят закон о переносе годовых собраний акционеров. Это дает возможность банкам посмотреть на то, как они подойдут к середине года или даже к третьему кварталу, с какими результатами, возможностями, перспективами, включая выплату дивидендов. Пока мы не пересматривали политику по дивидендным выплатам. Банк сегодня по финансовому результату этот удар не ощутил. Но мы его просчитываем, а каким он будет, станет понятно к сентябрю", - добавил Костин.

Вклады населения

По его словам, банк ВТБ не зафиксировал драматического оттока средств клиентов на фоне введения налога на доходы с вкладов населения. 

"Сегодня свыше 80% депозитов, срок которых истекает, остаются в банке. Я не говорю, что оттока не было, но он не драматический и на сегодня не представляет угрозу для нашей ликвидности", - сказал Костин, говоря о реакции клиентов на введение нового налога.

При этом банкир отметил, что отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев может нанести значительный удар по ликвидности банков. "Но опять же - мы это уже проходили. Например, в 2008 году Центробанк предоставлял достаточно ликвидности, в том числе через схемы беззалоговых кредитов, и практически все банки эти деньги Центральному банку вернули, а ЦБР, кстати, заработал на этих операциях рекордно большие прибыли. Так что у нас есть резервы и инструменты, которые еще не задействованы", - сказал Костин.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об обложении налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что налог на доходы по вкладам будет взиматься только в случае, если проценты по депозиту превышают сумму в 60 тыс. рублей. Премьер также подчеркивал, что проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКостин, Андрей Леонидович
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