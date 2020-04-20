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Пандемия коронавируса нового типа
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АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

Среди других инициатив агентства - "организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях коронавируса в сфере рынка труда и занятости. В частности, предлагается приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ для получения ими пособий по безработице, говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.

Отмечается, что аналогичная мера введена в Португалии - на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тыс. мигрантов приравняли к гражданам страны.

Еще одной инициативой, касающейся помощи мигрантам, стала "организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Для этого в АСИ считают возможным запустить перераспределение средств нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПортугалияРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаПандемия коронавируса нового типа
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