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Пандемия коронавируса нового типа
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам в России до 10% для повышения спроса

По оценкам агентства, это может потребовать около 0,5-1 трлн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"Повышение заработных плат работников бюджетной сферы, которые подпадают под действие указов президента России, и пенсий пенсионерам может потребовать около 0,5-1 трлн рублей (при повышении на 5%-10%). Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг", - отмечается в приведенном в письме комплексе мер поддержки в сфере рынка труда и занятости.

Прямые меры поддержки платежеспособного спроса, в частности повышение заработных плат бюджетникам и пенсий всем пенсионерам - один из механизмов минимизации потери роста валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в письме. Подобные меры, как следует из документа, уже реализуются развитыми странами с целью сокращения темпов экономической рецессии и рекомендуются экспертами.

"Новый кризис накладывается на уже имевшуюся слабость внутреннего потребительского спроса из-за многолетнего падения реальных располагаемых доходов (в 2019 году составили только 92% от уровня 2013 года), что ограничивало спрос на товары и особенно услуги. Как показали наши оценки экономической ситуации в России в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса, а также оценки ряда ведущих международных исследовательских центров, замедление темпа роста ВВП в России может быть значительным: 0,3-0,5 п. п. - 2,0-2,5 п. п.", - обосновывается в тексте предложенная мера поддержки.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаПандемия коронавируса нового типа
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