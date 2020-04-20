АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей. Об этом говорится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Если основываться на международном опыте, то на реализацию этих мер следует выделить как минимум 1-2% ВВП (1,1-2,2 трлн рублей). По мнению ряда экономистов и научных центров, эти суммы должны быть еще больше. При этом от трети до половины выделяемых средств целесообразно направить на поддержку доходов и занятости работников, самозанятых и поддержку малых и средних предприятий (МСП)", - говорится в письме.

В числе мер поддержки предприятий - "налоговые каникулы во всех организациях, на оборот которых повлиял коронавирус", "увеличение планируемого финансирования кредитования МСП на выплату заработной платы и другие неотложные нужды", "бюджетные гарантии кредитов МСП", "упрощение правил предоставления субсидий и кредитов и реструктурирования кредитов МСП (снятие барьера доступа к системе в виде отсутствии или низкого размера задолженности по выплатам)", "кредиты и субсидии наиболее пострадавшим предприятиям".

Также в письме предлагаются инициативы "поддержки граждан через поддержку предприятий". Среди них - предоставление безвозвратных субсидий на выплату значительной части заработной платы сотрудникам при отсутствии увольнений работников в текущий период, а также выдача кредитов по нулевой ставке, основная сумма которых будет возвращаться в размере пропорциональной доле уволенных работников.

Кроме того, предлагается "поддержка доходов самозанятых граждан хотя бы в размере МРОТ (12 130 рублей) ежемесячно в течение тех же сроков, в течение которых будут поддерживаться работники организаций".

"Эти меры позволят снизить негативное влияние обострения ситуации с коронавирусом на занятость и доходы населения, на деятельность МСП и так далее", - заключается в письме.

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами, правительство уже утвердило эти изменения.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

Создание кризисного фонда

АСИ предлагает создать кризисный фонд для выплаты пособий по безработице потерявшим работу в России в связи с ситуацией с коронавирусом. Сотрудникам предприятий, приостановивших деятельность на время действия ограничительных мер, предлагается предоставить временные рабочие места в государственных организациях, говорится в письме гендиректора.

"Необходимо установление нормативов, обеспечивающих соответствие размера пособия по безработице величине регионального прожиточного минимума, а также софинансирования соответствующих расходов из средств региональных бюджетов (и федеральных субсидий дотационным регионам). <...> Для целей реализации возможна организация кризисного фонда для тех, кто потерял работу", - говорится в письме.

Агентство предлагает два источника финансирования такого фонда: из резерва пенсионного фонда и из поддержки, выделенной из региональных бюджетов.

В числе других предложений - "предоставление сотрудникам предприятий, временно приостановивших деятельность, а также безработным, временных рабочих мест в государственных и муниципальных организациях".

"Работа по восстановлению рынка труда должна опираться на прогнозирование экономической ситуации в отраслях, которые на предыдущем этапе обеспечивали рост занятости (ретейл, кафе, салоны красоты, сектор досуга и прочее). Именно эти отрасли сейчас оказались под максимальным давлением. Текущая ситуация резко сократила предпринимательский оптимизм, значит, инвестировать частные средства в названные сектора будут очень медленно. Единственным защищенным сегментом рынка остаются бюджетные организации", - утверждает автор письма.

Кроме того, потерявшим работу гражданам предлагается, например, дать возможность выполнять государственные подряды - в строительстве, логистике, а также оказывать социальные услуги населению.

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