Эксперты: половина самолетов всех авиакомпаний в мире простаивает из-за пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании по всему миру в период пандемии коронавируса вывели из эксплуатации более 17 тысяч самолетов, или 49% всего своего авиапарка. Об этом говорится в исследовании компании Boston Consulting Group (BCG) "COVID-19: Потенциальное влияние и последствия для рынка туризма и путешествий", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В работе отмечается, что на начало апреля перевозчики отправили на хранение более 4,25 тыс. региональных, свыше 9,4 тыс. узкофюзеляжных и более 3,4 тыс. широкофюзеляжных самолетов. "Почти половина всего коммерческого авиапарка находится на хранении из-за сокращения полетов", - говорится в исследовании.

Ровно три месяца назад, 20 января, во всем мире простаивали примерно 4 тыс. самолетов.

"Заполняемость самолетов по всему миру упала на 65%. Абсолютно во всех регионах снижение превысило 50%, но сильнее всего оно заметно в Европе - показатель снизился на 86%", - рассказал управляющий директор и партнер в московском офисе BCG Николай Яковлев.

Больше не гиганты

Самый серьезный удар пришелся по авиакомпаниям, ориентированным на международный, а не внутренний рынок.

Так, Ryanair, чей пассажиропоток по итогам 2018 года перевезла больше всех пассажиров в мире (по информации IATA), сейчас выполняет только точечные рейсы и была вынуждена "приземлить" 99% своего авиапарка, состоящего из 450 самолетов Boeing 737-800. Ее пассажиропоток в марте снизился на 48%, до 5,7 млн человек.

"Мы работаем с правительствами европейских стран, чтобы продолжить выполнять минимальное количество рейсов для экстренных нужд наших пассажиров, хотя загрузка этих рейсов минимальна", - говорится на сайте авиакомпании.

В расписании перевозчика до 23 апреля всего 11 направлений из Дублина и пять - из Лондона. Рейсы выполняются ежедневно или еженедельно.

Второй крупнейший мировой перевозчик - британский лоукостер EasyJet - в конце марта приостановил вообще все полеты.

Национальные особенности

Потери понесли и крупнейшие национальные перевозчики. Авиакомпании Emirates и Etihad, ранее прекращавшие полеты, в середине апреля возобновили точечные рейсы практически по всему миру, но билеты могут приобрести только граждане тех стран, куда направляется самолет.

Германская Lufthansa, несмотря на смягчение карантина в стране, продлила сокращенный режим полетов до середины мая. Перевозчик будет выполнять еженедельно только 15 рейсов на большие расстояния и 36 рейсов в день из Франкфурта-на-Майне в города Европы. Глава компании Карстен Шпор отмечал, что Lufthansa сократила план полетов на 95% и сейчас обслуживает ежедневно менее 3 тыс. пассажиров вместо 350 тыс. до кризиса.

На российском рынке полеты приостановили в первую очередь чартерные перевозчики, нацеленные на международные направления: Azur Air, Royal Flight и iFly. До 31 мая приостановил рейсы и единственный в стране лоукостер - "Победа".

Национальный перевозчик "Аэрофлот" сократил количество полетов внутри России и прекратил продажу билетов на зарубежные рейсы "до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения", которое сейчас закрыто полностью (кроме вывозных рейсов). Вторая по величине российская авиакомпания S7 Group сократила число полетов в летнем сезоне на 50% от плана.

Каким будет восстановление

По мнению Яковлева из BCG, быстрее прочих после завершения пандемии и снятия ограничений на перелеты восстановится сегмент бизнес-полетов.

"Ситуация по-разному отразится на бизнес-перелетах и полетах с целью туризма. В целом мы ожидаем, что бизнес-перелеты восстановятся относительно быстро. Также неравномерно будут восстанавливаться и перелеты на различные дистанции, преимущество здесь получат перелеты на короткие дистанции", - считает он.

Эксперт уверен, что период вынужденного простоя авиакомпании должны использовать для подготовки к быстрому наращиванию активности после пандемии.

"С открытием аэропортов и стран авиакомпании ждет новый вызов. Наш опыт показывает, что период восстановления будет еще более сложным и динамичным, чем период сворачивания полетов. Редизайн [маршрутной] сети, который обычно происходит от четырех до 13 раз в год, вероятно, придется проводить еженедельно. Более того, промежуток времени между разработкой и реализацией плана может составить всего одну или две недели", - сказал специалист.

По его словам, авиакомпаниям придется научиться работать на совершенно другом уровне гибкости и скорости. "Для этого нужно готовится уже сейчас, чтобы быть во всеоружии, когда начнется восстановление", - заключил он.