{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы губернатора Сахалинской области сократились в два раза

Согласно декларации, в прошлом году Валерий Лимаренко заработал более 39 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в 2019 году заработал около 39,6 млн рублей. Эта сумма более чем в два раза ниже цифры за 2018 год, свидетельствует размещенная в понедельник на сайте правительства региона декларация о доходах.

"Декларированный годовой доход за 2019 год составил более 39,569 млн рублей", - указано в сообщении.

Как и в 2018 году, на главу региона сейчас записаны три земельных участка в индивидуальной, общей совместной и долевой собственности совокупной площадью 6 514 кв. м, два жилых дома в долевой и совместной собственности общей площадью 1 332 кв. м, квартира в общей долевой собственности площадью 98,6 кв. м, три помещения в индивидуальной и долевой собственности площадью более 1 323 кв. м, одно здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Помимо этого, у Лимаренко есть два прицепа МЗСА 817710 и МЗСА 821711. В 2019 году в индивидуальной собственности губернатора появилось 10 нежилых помещений общей площадью почти в 187 кв. м.

У супруги губернатора доходы в 2019 году, наоборот, немного увеличились. Она заработала за год более 3 млн рублей. Жена губернатора имеет в индивидуальной, совместной и общей долевой собственности четыре земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, одно здание и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. Все имущество супругов находится на территории России.

В 2018 году Валерий Лимаренко заработал около 90 млн рублей. Его супруга - 2,5 млн рублей. Данные о заработке Лимаренко за 2017 год отсутствуют, так как он был назначен на пост главы региона только в 2018 году. Ранее он возглавлял группу компаний АСЭ (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Известия": рекламную индустрию могут внести в число пострадавших от пандемии отраслей
По данным издания, эту инициативу поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС