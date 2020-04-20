Доходы губернатора Сахалинской области сократились в два раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в 2019 году заработал около 39,6 млн рублей. Эта сумма более чем в два раза ниже цифры за 2018 год, свидетельствует размещенная в понедельник на сайте правительства региона декларация о доходах.

"Декларированный годовой доход за 2019 год составил более 39,569 млн рублей", - указано в сообщении.

Как и в 2018 году, на главу региона сейчас записаны три земельных участка в индивидуальной, общей совместной и долевой собственности совокупной площадью 6 514 кв. м, два жилых дома в долевой и совместной собственности общей площадью 1 332 кв. м, квартира в общей долевой собственности площадью 98,6 кв. м, три помещения в индивидуальной и долевой собственности площадью более 1 323 кв. м, одно здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Помимо этого, у Лимаренко есть два прицепа МЗСА 817710 и МЗСА 821711. В 2019 году в индивидуальной собственности губернатора появилось 10 нежилых помещений общей площадью почти в 187 кв. м.

У супруги губернатора доходы в 2019 году, наоборот, немного увеличились. Она заработала за год более 3 млн рублей. Жена губернатора имеет в индивидуальной, совместной и общей долевой собственности четыре земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, одно здание и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. Все имущество супругов находится на территории России.

В 2018 году Валерий Лимаренко заработал около 90 млн рублей. Его супруга - 2,5 млн рублей. Данные о заработке Лимаренко за 2017 год отсутствуют, так как он был назначен на пост главы региона только в 2018 году. Ранее он возглавлял группу компаний АСЭ (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").