"Русал" назначил эколога Евгения Шварца неисполнительным директором

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" назначил ученого-эколога Евгения Шварца независимым неисполнительным директором компании вместо Максима Полетаева, который оставил эту должность. Об этом говорится в сообщении ведущего российского производителя алюминия, размещенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.

"Совет директоров рад сообщить о назначении доктора Евгения Шварца независимым неисполнительным директором компании с 20 апреля 2020 года", - отмечается в заявлении. Одновременно "Русал" сообщил о том, что аналогичный пост с этой же даты покинул Максим Полетаев.

"Господин Полетаев подтвердил, что не имел никаких разногласий с Советом директоров, и нет другой информации, которую следовало бы довести до сведения акционеров", - говорится в сообщении.

61-летний Евгений Шварц - доктор географических наук, заслуженный эколог РФ. Работал директором по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. С 2019 года был введен в совет директоров "Норникеля" в качестве неисполнительного директора.