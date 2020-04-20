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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что пандемия показала минусы экономической глобализации

По словам американского президента, власти США поняли, что товары лучше производить в своей стране

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса продемонстрировала среди прочего минусы экономической глобализации. Такое мнение выразил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"<...> Мы возвращаем производственно-сбытовые цепочки на родину. Мы многое узнали о производственно-сбытовых цепочках. Мы поняли, что товары хорошо производить в США", - сказал руководитель американской администрации. По его словам, "производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка". "Я долгое время об этом твердил <...> Мы усвоили хороший урок", - отметил Трамп.

"Эта пандемия, - убежден американский лидер, - подчеркнула важность <...> наших производственно-сбытовых цепочек, возвращения их в Соединенные Штаты, где им самое место <...> Что произойдет, если война, а <...> половину ваших припасов предоставляют другие страны? Кому такое пришло в голову?! Глобалистам. Такое не работает. Безусловно, не работает в тяжелые времена, <...> опасные времена", - подчеркнул американский президент.

При этом он в очередной раз подтвердил, что не удовлетворен шагами, которые поначалу делал Китай в условиях распространения нового коронавируса. Трамп вновь предупредил, что Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Пекином прежде всего в зависимости от того, как Китай станет выполнять условия двусторонней торговой договоренности, заключенной 15 января.

Кроме того, президент США заявил, что экономика ряда европейских стран, включая Испанию и Италию, находится в плачевном состоянии в связи с последствиями пандемии. Наконец, Трамп сообщил, что США координируют с Мексикой и Канадой действия, направленные на постепенную отмену санитарных ограничений и восстановление полноценного функционирования экономики. "Мы сейчас координируем [действия] с обеими [этими странами]. Я беседовал с президентом Мексики [Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором] вчера [в субботу], я много говорил с премьер-министром Канады [Джастином Трюдо]. У нас сейчас очень хорошая координация", - заверил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса. Как прогнозирует Международный валютный фонд, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
КанадаМексикаСШАИспанияИталияКитайТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия коронавируса нового типа
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