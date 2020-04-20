{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Развитие Дальнего Востока

Через Приморье отправили первый груз по новому транзитному пути из Европы в Азию

Маршрут в два раза сокращает время доставки товаров
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Первая партия из 37 контейнеров, прошедшая новым транзитным маршрутом Северная Европа - Азия через Транссиб, отправлена из приморского порта Восточного в Республику Корею и Японию, сообщает в понедельник пресс-служба Находкинской таможни.

"37 контейнеров по новому транзитному маршруту Северная Европа - Азия оформила Находкинская таможня. Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в порт Восточный по Транссибирской магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в порты Южной Кореи и Японии. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза", - говорится в сообщении.

По информации таможни, аналогичный путь в обратном направлении из Азии в Европу действует с июля 2019 года. За это время по маршруту Азия - Европа через порт Восточный проследовало восемь партий товаров или 174 контейнера. По информации компании-перевозчика Maersk, отправка партий грузов из Европы на Дальний Восток будет осуществляться на двухнедельной основе.

Новый маршрут действует в рамках пилотного проекта, который реализуют ФТС России и Maersk. Проект направлен на организацию оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов по маршруту Азия-Европа-Азия и включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Азией и Европой до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Австралия создаст обязательный кодекс поведения для участников медиарынка страны
Кодекс будет регулировать сферу обмена данными, условия модерирования новостей и формирования рейтингов, а также порядок монетизации и совместного использования доходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС