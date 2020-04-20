"Известия": число выданных за первые два месяца 2020 года потребкредитов упало на 13%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество потребительских кредитов, оформленных в России за первые два месяца 2020 года, упало на 13% - до 2,14 млн к прошлогодним показателям на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом банки стали более требовательны к заемщикам, которые трудятся в отраслях, сильнее всего пострадавших от пандемии, сообщает в понедельник газета "Известия".

По словам гендиректора кредитного бюро "Эквифакс" Олега Лагуткина, в январе-феврале нынешнего года банки отказали по 61% кредитных заявок против 55% за аналогичный период 2019 года. Он добавил, что, если в марте процент отказов оставался на сопоставимом уровне (61-62%), то за первые две недели апреля одобряется не более 30% поступающих заявок на потребительские заемы. Директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков сообщил "Известиям", что снижение числа потребкредитов является продолжением тенденции последних лет. "Банки предпочитают кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне", - пояснил он.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) изданию рассказали, что за первые дни самоизоляции - с 30 марта по 3 апреля - объем выдачи потребительских кредитов сократился в 3,3 раза по сравнению со средним количеством в рабочие дни марта. "С одной стороны, из-за режима самоизоляции прекратили работу многие торговые точки и стало сложнее потратить деньги. С другой - на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшем будущем", - сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Он также добавил, что сложившаяся ситуация ведет к тому, что банки готовы оформлять кредиты только отдельным зарплатным клиентам, отклоняя при этом заявки заемщиков из проблемных отраслей.

К примеру, некоторые кредитные организации необоснованно отказывают в выдаче займов водителям такси, в связи с чем председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой решить возникшую проблему. "Мы попросили Банк России проверить законность таких действий. Если граждане оказались в сложной жизненной ситуации и могут подтвердить свой доход, банки должны адекватно реагировать", - сообщил газете Нилов.

В Ассоциации банков "Россия" более тщательное оценивание заемщиков объяснили стремлением кредитных организаций избежать проблем с невозвратом. Директор Национального совета финансового рынка Александр Наумов добавил, что оценка заемщиков из самых пострадавших отраслей может проводиться более строго. Однако официального подтверждения этому со стороны кредитных организаций нет. В Газпромбанке, "Открытии", ВТБ, Райффайзенбанке, Совкомбанке "Известиям" рассказали, что у них нет специальных ограничений для таких клиентов. В других крупных банках на запросы издания не ответили.