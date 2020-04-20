На Камчатке создадут новые туристические программы и маршруты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Новые туристические программы и маршруты разрабатывают на Камчатке, чтобы привлекать отдыхающих не только летом, но и осенью. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое увеличилось число побывавших на полуострове иностранцев - до 36 тыс. Самыми популярными местами отдыха на Камчатке остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками и Налычевская долина, которая обрамлена цепью вулканов. О необходимости повышения конкурентнопособности туристической отрасли на Камчатке ранее говорил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Каким будет предстоящий летний сезон, пока сказать трудно, поэтому мы разрабатываем кампанию по продвижению отдыха на Камчатке осенью. Совместно с бизнесом запустили онлайн-экспозиции, главная цель которых - рассказать об осенних турах. Это время года сейчас менее популярно у туристов, чем лето, но осень на полуострове - потрясающая, и нашим туроператорам есть, что предложить россиянам, ведь Камчатка - это ни с чем не сравнимое путешествие", - уверена Стратонова.

Бархатный сезон

То, что в 2019 году на Камчатке побывало вдвое больше иностранных туристов, местные власти связывают с развитием круизных программ. "Почти 20 тыс. иностранцев прибыли к нам на морских судах: порт Петропавловска-Камчатского в 2019 году посетили 20 круизных лайнеров. Это рекордная цифра за последние пять лет", - объяснила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

Однако теперь туристическая отрасль региона переживает сложные времена. Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена работа гостиниц (в них принимают только командировочных), под временный запрет попали все туристские программы. Туристы, планировавшие летом побывать на Камчатке, отказываются от путешествий.

"В этом году мы ожидали не менее 28 круизных судозаходов в порт Петропавловска-Камчатского. Представители турбизнеса разработали новые круизные программы, в том числе уникальные маршруты по арктической зоне. Но теперь круизный сезон под угрозой срыва: весенние программы уже отменены, остается надеяться на осень. Для поддержки отрасли правительство края уже внедрило ряд мер, но их список не окончательный, в регионе готовятся дополнительные адресные меры поддержки туротрасли, они разработаны на основе предложений бизнеса", - сказала Стратонова.

Туристическая отрасль на Камчатке - это около 90 операторов и 200 агентов, свыше 200 мест общественного питания и 150 гостиниц. Гостиницы, хостелы, турбазы и гостевые дома полуострова могут одновременно разместить порядка 7 тыс. гостей. И, по мнению Стратоновой, лучшим сценарием для бизнеса станет рост потока после улучшения эпидемиологической обстановки.

Сохранить природу Камчатки

Между тем эксперты опасаются, что массовый туризм может нарушить хрупкое экологическое равновесие на полуострове. Как сказал ТАСС организатор фототуров по Камчатке Владимир Ищенко, большие туристические потоки нужно грамотно организовывать, чтобы не увеличить антропогенную нагрузку.

По его словам, еще десять лет назад отдых на Камчатке могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а теперь, даже несмотря на то, что стоимость десятидневных туров доходит до 150 тыс. рублей, интерес к полуострову растет. "Камчатка не для массового туриста все-таки отдых на краю земли достаточно специфичный, это тебе не с фотоаппаратом километры по асфальту наматывать. Но при грамотной организации туров, количество гостей может быть увеличено в разы без ущерба экологии, как в популярнейших зарубежных и российских национальных парках. Отрасль к этому точно готова и очень этого ждет", - заключил представитель турбизнеса.

Пока без гостей

"В западной части страны бытует мнение, что отдых на Камчатке - это очень дорого. Но с каждым годом количество бюджетных туров увеличивается. Развлечения здесь на любой вкус и кошелек: от фешенебельных туров на вип-вертолетах до бюджетных ночевок в спальных мешках или в хостелах. Людям надоест дома сидеть, и как только разрешат, они поедут отдыхать, в том числе к нам, на Камчатку. Лишь бы вирус отступил, а чем развлечь гостей мы найдем", - считает предприниматель Игорь Семенихин, который организовывает джип-туры по полуострову.

Менее оптимистичны в прогнозах представители крупных туристических компаний, которые во время пандемии испытывают серьезные трудности. По словам главы Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирины Седовой, именно крупные игроки на рынке находятся в более уязвимом положении, несмотря на все меры властей по поддержке бизнеса.

"Я даже не знаю, кто останется на плаву к осени: нам, в отличие от наших "младших братьев" по бизнесу, необходимо содержать штат сотрудников, арендовать помещения, держать пустыми гостевые дома. И при самых благополучных прогнозах, наплыва туристов летом мы не ожидаем - им просто неоткуда взяться. Иностранцев в прошлом году было около 36 тыс/, и очень самонадеянно думать, что россиян приедет столько же", - сказала Седова.

Она добавила, что меры поддержки отрасли не должны носить "отложенный" характер: то есть, по ее мнению, нужно не сдвигать даты взносов по налогам и кредитам, а освобождать предпринимателей от финансовых обязательств до тех пор, пока цифры по турпотоку не достигнут прошлогодних значений. "Мы не сможем позже заплатить налог на прибыль, потому что никакой прибыли у нас еще долго, скорее всего, не будет", - считает глава Ассоциации туриндустрии Камчатки.