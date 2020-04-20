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Пандемия коронавируса нового типа

FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС

Наибольший удар, по оценкам аналитиков, будет нанесен по сфере общепита и жилищного, гостиничного сектора

ТАСС, 20 апреля. Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании McKinsey and Company.

Нынешняя ситуация может затронуть более четверти всех занятых в частном секторе Евросоюза. Наибольший удар, по оценкам аналитиков, будет нанесен по сфере общественного питания и жилищного, гостиничного сектора, где сосредоточены 74% оказавшихся в зоне риска рабочих мест.

Почти две трети таких рабочих мест находятся на малых и средних предприятиях, которым сложнее, чем крупным компаниям, адаптироваться к требованиям удаленной работы и социального дистанцирования.

В соответствии "с пессимистичным сценарием" McKinsey, безработица в странах ЕС, в которых в течение лета будут действовать жесткие ограничения для сдерживания распространения коронавируса, может удвоиться до 11,2% к следующему году и вряд ли вернется к докризисному уровню до 2024 года, подчеркивает издание.

Несколько стран ЕС в предварительном порядке готовятся, по словам старшего партнера McKinsey Себастьяна Штерна, ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Но проблема заключается в том, что "у политиков нет данных или опыта для того, чтобы справиться с таким кризисом", отмечает аналитик.

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