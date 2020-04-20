Торговля между Россией и Японией сократилась на 10% в I квартале

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Японией сократился в первом квартале нынешнего года примерно на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года под влиянием падения спроса и различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник японским Минфином.

В январе - марте 2020 года двусторонний товарооборот, по этим сведениям, составил примерно 527,6 млрд иен (чуть менее $4,9 млрд по текущему курсу). В то же время год назад он достигал суммы 580,9 млрд иен (почти $5,4 млрд). По данным министерства, существенно сократились поставки российских сырьевых товаров, японских автомобилей и другого оборудования.

Объем японского экспорта упал в марте на 11,7% по сравнению в показателем прошлого года под влиянием сокращения глобального спроса из-за пандемии коронавируса. Он составил 6 трлн 358 млрд иен (более $59 млрд), сообщило в понедельник министерство финансов страны. Это самое крупное падение экспорта Японии с июля 2016 года. Поставки японских товаров в страны Азии, включая Китай, на которые приходится более половины экспорта, сократились в марте на 9,4%.

Одновременно в марте объем импорта в Японию снизился на 5% по сравнению с данными за тот же месяц год назад - до отметки 6 трлн 353 млрд иен (почти $59 млрд). Перед этим в феврале он сократился почти на 14%.

На прошлой неделе Международный валютный фонд предупредил, что глобальный ВВП в 2020 году может сократиться на 3% по сравнению с предыдущим годом под влиянием падения спроса и карантинных ограничений в ведущих странах мира.