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На Хайнане в I квартале зарегистрировали более 36,8 тыс. новых субъектов рынка

Власти китайской провинции за последние годы добились значительных успехов в усовершенствовании системы регистрации бизнеса, отмечает портал "Наньхайван"

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Свыше 36,8 тыс. новых субъектов рынка зарегистрировано в южной китайской провинции Хайнань в первом квартале этого года. Такие данные публикует в понедельник местный информационный ресурс "Наньхайван".

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В общей сложности в провинции, где активно идет процесс построения пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой, в настоящее время работает 955 тыс. субъектов рынка. Свыше 320 тыс. из них - это предприятия, а остальные - частные предприниматели.

Власти провинции за последние годы добились значительных успехов в усовершенствовании системы регистрации бизнеса. В частности, речь идет о переводе регистрации компаний в режим онлайн, а также упрощении процедуры утверждения со стороны соответствующих ведомств. Заявители могут подать документы онлайн и выбрать удобное окно одного из местных учреждений по контролю за рынком для получения лицензии в любой части провинции.

Власти Хайнаня в настоящее время активно реализуют программу строительства на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Большое внимание правительство провинции уделяет политике по привлечению талантливых кадров и активизации деловой активности на острове. Для этого упрощаются процедуры регистрации бизнеса и создаются благоприятные условия для предпринимательской, научной и образовательной деятельности.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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