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Эксперты зафиксировали замедление роста продаж алкоголя в России

При этом динамика реализации игристого вина осталась положительной, отмечается в исследовании Nielsen

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рост продаж алкоголя на неделе с 6 по 12 апреля замедлился по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводятся в исследовании Nielsen, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В целом продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях России с 6 по 12 апреля в натуральном выражении выросли на 18,8% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. На предыдущей неделе прирост был 25,6% к аналогичному периоду 2019 года", - отмечают эксперты.

При этом в исследовании говорится, что рост продаж водки, пива и виски замедлился, тогда как динамика реализации игристого вина в России была положительной. Так, рост продаж водки за неделю составил 23% против 34% неделей ранее, рост продаж пива - 19% против 25%, рост продаж виски - 29% против 42%. Продажи игристого вина показали рост в 6% против 1% неделей ранее.

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