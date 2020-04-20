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Пандемия коронавируса нового типа

Еврокомиссар оценил объем необходимой для экономики ЕС помощи

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони уточнил, что речь идет о €1,5 трлн

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Экономике ЕС может понадобиться €1,5 трлн для преодоления последствий распространения коронавируса. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в понедельник интервью изданию Der Spiegel.

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"Может потребоваться помощь в размере €1,5 трлн, чтобы преодолеть этот кризис", - считает он. Джентилони напомнил, что Еврогруппа ранее представила план в размере более €500 млрд для финансирования системы здравоохранения и поддержки представителей малого и среднего бизнеса. "Тем самым остается еще минимум €1 трлн", - заметил еврокомиссар.

"Мы часто говорим о Плане Маршалла, в котором сейчас нуждаемся, но вспомните, деньги в его рамках были направлены только тогда, когда прошло два года после окончания Второй мировой войны. Сейчас это бы не помогло", - полагает Джентилони. "Мы не можем ждать с восстановлением до тех пор, пока вирус заключит с нами мир, но восстановление должно начаться уже сейчас, весной-летом", - подчеркнул он.

Еврокомиссар считает, что ЕС нуждается "в общем инструменте для финансирования задачи по восстановлению" экономики. "В ином случае мы рискуем оказаться в ситуации, когда разница между экономиками в еврозоне и на внутреннем рынке станет слишком велика", - сказал он.

Джентилони назвал "очень реалистичным" прогноз МВФ, согласно которому совокупный ВВП еврозоны может упасть в этом году на 7,5%. Одновременно он предупредил о том, что ухудшение ситуации может привести к усилению популистов как на юге, так и на севере Европы.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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