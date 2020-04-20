В Калужской области отремонтируют 220 км дорог в 2020 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Калужская область в 2020 году отремонтирует по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" более 220 км асфальтового покрытия трасс общего пользования, что практически соответствует объему работ, выполненных регионом в 2019 году, сообщил в интервью ТАСС врио главы региона Владислав Шапша.

В 2019 году Калужская область в 1,6 раза превысила плановый показатель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отремонтировав 240 км автотрасс.

"В рамках национального проекта запланирован ремонт 221 км дорог общего пользования", - сказал он.

Большая часть - 181 км - это дороги регионального значения, 40 км - местного, уточнил Шапша. В 2020 году на ремонт дорог выделено 4,5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше показателей 2019 года. Из федерального бюджета поступило 1,1 млрд рублей, из областного будет направлено 3,3 млрд рублей, остальные средства поступят из местных бюджетов муниципалитета.

Врио главы региона подчеркнул, что ремонт дорог начат, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. "Будем работать по ранее утвержденным планам.<...> Строим дороги, ничего останавливать не планируем", - подчеркнул врио главы региона.

О нацпроекте

Всего до конца 2024 года планируется привести в нормативное состояние около 660 км дорог Калужской агломерации. Нацпроект реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

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