Вице-премьер Юрий Борисов подписал директиву о переназначении Токарева главой "Транснефти"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий ТЭК, подписал директиву о переназначении Николая Токарева главой "Транснефти" сроком на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Директива о переназначении Токарева подписана Борисовым", - сообщили представители замглавы правительства РФ.

Токарев занимает должность президента нефтетранспортной монополии с 2007 года. В период с 2000 года по 2007 год являлся гендиректором государственного "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть" (с 2004 года - ОАО "Зарубежнефть").