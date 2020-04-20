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Вице-премьер Юрий Борисов подписал директиву о переназначении Токарева главой "Транснефти"

Николай Токарев занимает должность президента нефтетранспортной монополии с 2007 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий ТЭК, подписал директиву о переназначении Николая Токарева главой "Транснефти" сроком на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Директива о переназначении Токарева подписана Борисовым", - сообщили представители замглавы правительства РФ.

Токарев занимает должность президента нефтетранспортной монополии с 2007 года. В период с 2000 года по 2007 год являлся гендиректором государственного "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть" (с 2004 года - ОАО "Зарубежнефть").

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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