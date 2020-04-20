{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максимальная цена на медицинские маски за неделю снизилась в трех регионах РФ

В республике Марий Эл стоимость одной медицинской маски снизилась до 38,6 рублей, в Удмуртии - до 16 рублей, в Калужской области до 40 рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 6 по 13 апреля 2020 года снизилась в трех регионах России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В частности, максимальная розничная цена за одну маску в республике Марий Эл снизилась на 36%, до 38,6 рублей за штуку с учетом НДС, в Удмуртской республике - на 20%, до 16 рублей, в Калужской области - на 11%, до 40 рублей. Кроме того, по данным ФАС, цены на медицинские маски оставались стабильными в 28 субъектах России.

За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в пяти регионах.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1 539 торговых точек, провели 67 внеплановых проверок, выдали предупреждение одной организации и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении еще 12 организаций.

О пандемии

Ажиотажный спрос на маски в России был вызван вспышкой нового коронавируса. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМарий ЭлУдмуртияКалужская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сбербанк начал массовый прием заявок на зарплатные кредиты под 0% для ИП
На данный момент банк получил 4,5 тыс. заявок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС