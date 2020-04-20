Максимальная цена на медицинские маски за неделю снизилась в трех регионах РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 6 по 13 апреля 2020 года снизилась в трех регионах России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В частности, максимальная розничная цена за одну маску в республике Марий Эл снизилась на 36%, до 38,6 рублей за штуку с учетом НДС, в Удмуртской республике - на 20%, до 16 рублей, в Калужской области - на 11%, до 40 рублей. Кроме того, по данным ФАС, цены на медицинские маски оставались стабильными в 28 субъектах России.

За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в пяти регионах.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1 539 торговых точек, провели 67 внеплановых проверок, выдали предупреждение одной организации и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении еще 12 организаций.

О пандемии

Ажиотажный спрос на маски в России был вызван вспышкой нового коронавируса. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.