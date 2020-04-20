Директор филиала "Россети Сибирь" возглавил Дагестанскую сетевую компанию

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый руководитель назначен в Дагестанскую сетевую компанию (входит в группу "Россети Северный Кавказ"), им стал директор филиала "Россети Сибирь" - "Алтайские электрические сети" Андрей Меделянов, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в дистанционном онлайн-режиме представил коллективу дагестанской дочерней энергокомпании нового руководителя. Управляющим директором "Дагестанской сетевой компании" сегодня, 20 апреля, назначен Андрей Меделянов. До назначения на Северный Кавказ заслуженный энергетик Республики Бурятия Андрей Меделянов работал в должности директора филиала "Россети Сибирь" - "Алтайские электрические сети", - говорится в сообщении.

Прежний руководитель "Дагестанской сетевой компании" Владимир Сыщиков освобожден от занимаемой должности "по своей инициативе в связи с переездом".

Меделянов более чем за 35 лет работы в электроэнергетике прошел профессиональный путь от инженера-электрика до главного инженера, руководителя районных электросетей, а затем директора нескольких региональных энергокомпаний.

"Опытному энергетику Андрею Меделянову поручено активизировать в Дагестане работу по снижению потерь в сетях, усилить контроль мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, выявление и устранение фактов неучтенного потребления энергоресурса, снизить до минимума технологические нарушения на объектах компании", - цитирует Иванова пресс-служба.

В течение полутора лет холдинг "Россети" вложил в развитие электросетевого комплекса Дагестана более 3 млрд рублей, были успешно реализованы два этапа общероссийских учений энергетиков. В текущем году на проектную деятельность и повышение надежности дагестанской энергосистемы госхолдинг направит еще порядка 2 млрд рублей из нетарифных источников - из собственных средств энергокомпании.