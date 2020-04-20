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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии одобрили проект дополнительного бюджета для борьбы с коронавирусом

Средства пойдут, в частности, на выплаты всем жителям страны по $930

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года), призванный поддержать экономику страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что размер дополнительной части бюджета составит 25,6 трлн иен ($237 млрд). Средства пойдут, в частности, на выплаты всем жителям Японии денежного пособия в размере 100 тыс. иен ($930) в рамках финансовой поддержки со стороны государства.

Ранее в понедельник японское общественное телевидение также сообщило, что правительство Японии приняло решение расширить размер пакета экономической поддержки национальной экономики и местного населения, пострадавших от пандемии коронавируса, с 108 трлн иен ($990 млрд) до 117 трлн иен (почти $1,1 трлн). Пакет экономической помощи, одобренный кабинетом министров во главе с премьером Синдзо Абэ, по своим размерам является беспрецедентным для Японии и составляет более 20% национального ВВП.

Бюджет Японии на текущий финансовый год составляет 102,66 трлн иен ($947 млрд). Основную долю расходной части составляют траты на социальное обеспечение.

По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 11,5 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Количество жертв коронавируса составляет по крайней мере 249 человек. Еще 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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