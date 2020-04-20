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Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

На этих машинах нужно заменить подводящий маслопровод турбокомпрессора

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 489 автомобилей E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с мая 2018 года по апрель 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации", - отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, необходимо заменить подводящий маслопровод турбокомпрессора.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

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