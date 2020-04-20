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В Российском зерновом союзе рассказали о сроках определения квоты на экспорт зерна

Глава союза Аркадий Злочевский уточнил, что речь идет о конце мая - начале июня

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Квота на экспорт зерна из России вряд ли будет выбрана к середине мая, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский во время онлайн-конференции. Скорее всего, по его мнению, это произойдет к концу мая или началу июня.

"Сейчас мы видим однозначно, что она будет выбрана где-нибудь к концу мая, эта квота. Минсельхоз утверждает, что даже к середине или раньше - это вряд ли. Уже сейчас мы видим снижение темпов отгрузок, динамика падает. Где-нибудь к концу мая выберем, может быть, даже к началу июня", - сказал Злочевский.

По его мнению, к активизации экспорта привело введение квоты и поднявшийся ажиотаж из-за коронавируса. При этом глава РЗС считает, что не совсем понятно, почему в структуру были включены кукуруза и ячмень, по которым у России запасы значительно больше, а темпы отгрузок существенно ниже, чем в прошлом сезоне. "Мы выберем за счет пшеничных динамичных поставок квоту и по кукурузе с ячменем и застрянем с этими запасами до следующего сезона. Это наращивание запасов, естественно, обеспечит давление на внутренний рынок", - полагает он.

Ценовой прогноз

Говоря о том, как будет выглядеть ценовая ситуация на зерно в дальнейшем после выборки квоты, Злочевский отметил, что это зависит во многом от состояния мирового рынка. "Наша внутренняя динамика не оторвется от корреляции с мировым рынком из-за того, что мы выберем квоту", - сказал он.

По оценкам РЗС, цены начнут снижаться только к началу следующего сезона. В частности, по прогнозам участников рынков, к началу нового сезона контракты могут заключаться по цене, которая на $30 за тонну ниже текущих показателей, добавил он.

Об экспортных квотах

С 1 апреля правительство РФ ввело квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн.

По мнению Минсельхоза, учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна Евразийского экономического союза (ЕАЭС), квота станет важным инструментом для рынков России и государств ЕАЭС. При этом, по оценке Минсельхоза, это не повлияют на достижение показателей по экспорту российской продукции АПК в 2020 году. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о том, что квота будет выбрана к середине мая.

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