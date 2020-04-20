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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин: новые меры поддержки граждан и экономики должны заработать максимально быстро

По словам премьер-министра, некоторые регионы до сих пор не освоили средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Он поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за принятие законопроектов, которые были разработаны правительством для реализации антикризисных мер, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер", - обратился Мишустин к вице-премьерам.

Он напомнил, что среди принятых законопроектов - поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, занятым борьбой с коронавирусом. Кроме того, были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, дающие регионам возможность предоставлять друг другу кредиты, а также распределять федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, на решение тех социальных и экономических вопросов, которые они считают наиболее важными в конкретный момент. Корректировкам подверглись также "излишние бюрократические требования при процедуре госзакупок", отметил премьер.

Готовность регионов

Мишустин планирует в ближайшие дни обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи больным с коронавирусом. "В ближайшие дни я планирую провести совещание с главами субъектов Российской Федерации, чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом, а если где-то работа идет медленно - понять причины и оперативно принять необходимые решения", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в конце марта кабмин выделил 77 субъектам РФ более 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях. По его словам, возможности использования этих средств расширены: теперь регионы смогут потратит их на установку специального оборудования, в том числе мобильных кислородных станций, и средства индивидуальной защиты для медиков.

Кроме того, правительство дополнительно выделяет более 32 млрд рублей регионам и около 3,5 млрд рублей федеральным ведомствам на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом. Мишустин спросил участвовавшего в совещании министра финансов Антона Силуанова, доведены ли эти деньги до регионов. Глава Минфина ответил, что упомянутые средства были доведены в пятницу, 17 апреля.

Освоение в регионах

Ряд регионов до сих пор не освоил средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусом, отметил премьер-министр. Он добавил, что кабмин выделяет регионам очень серьезные средства, делая это на основании расчетов, которые предоставляют сами же регионы. "Эти средства должны использоваться максимально эффективно. Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша, во многих субъектах, по данным Казначейства РФ, кассовое исполнение ниже 10%", - сказал Мишустин.

В частности, по его словам, такая ситуация складывается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, на Камчатке, в Якутии и других субъектах. "Необходимо принять все меры для исполнения ситуации, регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать помощь заболевшим коронавирусом", - добавил премьер, призвав "до минимума сократить все формальности".

Глава кабмина также поручил Минпромторгу "активнее работать с регионами, в том числе по поставкам необходимого оборудования".

Помимо этого, Мишустин считает необходимым в нынешней ситуации с распространением коронавируса в первую очередь помочь регионам с проблемами в экономике.

"Правительство утвердило индивидуальные программы развития на 2020-2024 годы для десятков регионов с самой сложной социально-экономической ситуацией", - сказал глава кабинета министров. Он перечислил эти субъекты Федерации: Псковская, Курганская области, Алтайский край, Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия. По словам Мишустина, "их поддержка и развитие - приоритетная задача", решение которой началось в 2020 году. "До 2024 года каждой из 10 территорий будет выделено по 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ развития", - напомнил премьер-министр.

Он отметил, что "в сегодняшних непростых условиях эти регионы особенно уязвимы". "Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы поддержать местное население, обеспечить людям рабочие места", - пообещал председатель правительства. На его взгляд, "крайне важно найти новые точки роста экономики таких территорий", что и является главной целью программы развития.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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