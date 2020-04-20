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Пандемия коронавируса нового типа

Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят

Речь идет о предприятиях, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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"Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей", - сказал глава кабмина, отметив, что "сегодня такими кредитами могут воспользоваться только малые и микропредпринятия".

Мишустин сообщил также, что госкорпорация "ВЭБ.РФ" уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объеме до 100 млрд рублей. "Решения по дополнительным гарантиями будут приняты в ближайшее время", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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