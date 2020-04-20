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Правительство выделит "Аэрофлоту" 300 млн рублей для полетов в Калининград

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство выделит "Аэрофлоту" 300 млн рублей для сохранения доступных перелетов из Москвы в Калининград, несмотря на пандемию коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целях обеспечения доступности воздушных перевозок из Калининграда в Москву и в обратном направлении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300 млн рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федбюджета ПАО "Аэрофлот" на возмещение недополученных доходов от осуществления воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу", - говорится в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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