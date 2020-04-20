Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не сокращаем расходы, общий объем расходов федерального бюджета будет только увеличиваться", - сказал он.

Силуанов пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования. "И при необходимости увеличить их [расходы] для реализации целей нашей политики по поддержке населения и предпринимателей", - добавил министр.

Глава Минфина отметил, что в 2020 году будут достаточно большие незапланированные расходы бюджета. "Но на это есть ресурсы. И это оправдывает ту политику, которую мы раньше проводили по накоплению резервов в бюджете", - сказал он.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ. По словам министра, объем средств, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса и сглаживания ее последствий для экономики, составит около 2,8% ВВП, а общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП.