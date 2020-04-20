Эксперт: поддержка АПК во время пандемии поможет обеспечить занятость населения в СКФО

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Поддержка сельскохозяйственной отрасли в период пандемии коронавируса позволит сохранить занятость существенной части населения в регионах Северного Кавказа, а также поможет решению задачи продовольственной безопасности страны. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

15 апреля в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил кабмину начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за распространения коронавируса. Глава государства также сообщил о новых мерах поддержки бизнеса - строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Сейчас нужно будет обратить внимание на поддержку сельского хозяйства, потому что и посевная кампания, и работа сельских предприятий очень чувствительны к временным параметрам - это упущенное время и несвоевременный старт полевых работ, который связан в том числе с приобретением ГСМ, запасных частей, посевного материала. Это особенно важно <...> для республик Северного Кавказа, которые традиционно в большей степени аграрные. На селе у нас большая численность населения - порядка 50% жителей округа, они задействованы либо в личных подсобных хозяйствах, либо в КФХ. <…> Это позволит сохранить уровень занятости в селах и доходы селян", - сказал Тлисов.

По его словам, своевременная поддержка сельского хозяйства сегодня позволит продолжит эффективно решать вопросы продовольственной безопасности страны.

"Рост спроса и внутреннего потребления сельхозпродукции позволит нам сейчас вместе решить глобальную задачу продовольственной безопасности. Очень много было сделано за последние годы: мы серьезно выросли по производству зерновых, и в определенном смысле это нас обезопасило, в том числе с точки зрения обеспечения себя собственным сырьем. Требуют внимания и вопросы животноводства, потому что появился спрос, изменились рынки сбыта, и в этой части сельхозпроизводителей, конечно, необходимо поддержать - это должен быть целый комплекс мер, который, я уверен, станет предметом ближайшего обсуждения", - пояснил собеседник агентства.

При этом он отметил, что для ряда отраслей экономики уже предложен действенный комплекс мер. "Президент особое внимание уделил поддержке строительной отрасли целым комплексом финансовых инструментов, включая развитие ипотечного кредитования, создание льготных условий по работе предприятий строительной индустрии как одного из локомотивов, позволяющих получить значительный мультипликативный эффект. Эти меры могут стать весьма важными не только для самой строительной отрасли, но и бизнесов, задействованных в смежных отраслях", - заключил эксперт.