Два сельскохозяйственных кооператива в КЧР получат грант на закладку интенсивных садов

ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии определило победителей конкурса на получение гранта на закладку садов интенсивного типа на личных подворьях. Об этом сообщается на сайте главы и правительства КЧР.

"Победителями стали два смешанных сельскохозяйственных потребительских кооператива - "Сады Прикубанского района" и "Адиюх" Хабезского района. В два кооператива входит 60 личных подворных хозяйств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, размер гранта составил 26,7 млн рублей (13,36 млн рублей на один кооператив). В заседании конкурсной комиссии приняли участие специалисты ведомства и представители общественных организаций. В течение недели должен определиться еще один кооператив-победитель.

Программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств была начата в мае 2019 года по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Закладка первых садов интенсивного типа прошла в Урупском районе республики, грант на закладку тогда получили участники сельхозкооператива "Сады предгорья" - 50 семей. Объем финансирования ведомственной целевой программы в 2019 году составил 20 млн рублей, в текущем году эта цифра увеличилась вдвое - 40 млн рублей.

"Реализация программы дает возможность сельскому населению работать и зарабатывать на своей земле, занимаясь любимым делом. Конечным результатом реализации программы станут повышение качества жизни населения республики за счет создания новых рабочих мест, обеспечение населения республики качественной плодовой продукцией отечественного производства, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок района, увеличение валового сбора продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах", - отмечается на сайте.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза региона сообщали, что порядка 90 садов интенсивного типа создадут в Карачаево-Черкесии в 2020 году.