Ключевым видом поддержки бизнеса в Архангельской области будут отсрочки платежей

"У нас разработан и внедряется пакет мер из более чем 40 пунктов. Ключевые направления деятельности в рамках реализации плана - это отсрочки на разные виды платежей, налог на имущество, транспортный налог, [по] упрощенной системе налогообложения (УСН), патентной системе. Мы приняли решение для предпринимателей, которые используют патентную систему, на время коронавируса снизить патент до 1 рубля, что может быть существенной мерой поддержки. По УСН поддержали предложение наших депутатов, совместно его выработали, о том, чтобы посмотреть возможность снижения налога по УСН с 6% до 4%", - сказал он на онлайн-конференции.

Цыбульский добавил также, что в регионе расширяются программы микрокредитования, снижаются ставки по кредитам. "Все те меры, которые сегодня принимаются, они не носят законченный характер. Ежедневно мониторим [ситуацию], если где-то появляется возможность и необходимость нам вмешиваться, будем и дальше смотреть, какие дополнительные меры поддержки мы сможем оказать", - отметил он.

По информации врио губернатора, сейчас в регионе продолжают работать около 15 тыс. индивидуальны предпринимателей и 12,4 тыс. предприятий. "Сегодня в бюджете области мы предусмотрели 5 млн рублей на предоставление денежных средств субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение средств индивидуальной защиты, для того чтобы предприятия, которые связаны с непосредственным контактом, могли максимально обезопасить эту работу", - уточнил Цыбульский.

По его данным, общее количество заразившихся новым коронавирусом в регионе составило 114 человек. Из них 11 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Всего под медицинским наблюдением и ограничительными мерами в регионе находятся 4 тыс. 119 человек, из них 390 пока остаются под наблюдением, в отношении 3729 наблюдение снято.