Ростехнадзор приостановил работу части выработок на руднике "Норникеля"

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника "Октябрьский" (Красноярский край), принадлежащего компании "Норникель", говорится в сообщении ведомства в понедельник. Это решение не повлияет на выполнение производственной программы, сообщили ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала компании.

"Назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающееся в прекращении эксплуатации горных выработок, <…> а также вспомогательной самоходной машины на срок в 90 суток в апреле 2020 года", - говорится в сообщении управлении Ростехнадзора. Проверка на руднике проводилась в апреле этого года.

В компании заявили, что речь идет о небольшом участке рудника. "В настоящее время прекращена эксплуатация данных выработок и самоходной машины, ведутся работы по устранению нарушений, о чем будет направлено уведомление в контролирующий орган. На выполнение производственной программы данное решение Ростехнадзора не повлияет. Рудник эксплуатируется в штатном режиме", - добавил представитель компании.

Рудник "Октябрьский" расположен в Норильском промышленном районе, разрабатывает богатые медистые и вкрапленные медно-никелевые руды западного фланга Октябрьского месторождения, которое является одним из двух главных месторождений сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла.