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Пандемия коронавируса нового типа

Четыре дочерних предприятия авиакомпании Norwegian заявили о банкротстве на фоне пандемии

При этом в компании отметили, что принятые решения не отразятся на 700 пилотах и 1 300 членах экипажей, работающих в Норвегии, Франции и Италии

ХЕЛЬСИНКИ, 20 апреля. /ТАСС/. Четыре расположенных в Швеции и Дании дочерних компании норвежской авиакомпании Norwegian, сотрудниками которых являются порядка 4,7 тыс. пилотов и членов экипажей, объявили о банкротстве из-за последствий эпидемии коронавируса для отрасли. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Norwegian.

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"Несмотря на уже принятые компанией меры и при нехватке значительной финансовой поддержки со стороны правительство Швеции и Дании, у нас не осталось выбора. Правления четырех компаний в понедельник 20 апреля заявили о банкротстве", - говорится в сообщении.

В Дании расположены три из обанкротившихся компаний, в Швеции - одна. В Norwegian уточнили, что там был трудоустроен 1 571 пилот и 3 134 членов экипажей. При этом принятые решения, добавили там, не отразятся на 700 пилотах и 1 300 членах экипажей, работающих в Норвегии, Франции и Италии.

В марте Norwegian на 60% сократила объем своих авиаперевозок из-за распространения коронавируса. Всего на самолетах компании в марте путешествовали 1,15 млн человек, что на 61% меньше, чем в марте 2019 года. В Norwegian отметили, что такое сильное падение было вызвано "очень быстрым распространением эпидемии" и сопутствующим падением спроса.

В середине марта компания сообщила о плане на ближайшие месяцы сократить перевозки на 85%. Самолеты Norwegian теперь будут летать только по ограниченному числу маршрутов внутри Норвегии и в другие страны Северной Европы, а также в ряд европейских городов. Практически все межконтинентальные перелеты отменены.

Кроме того, компания временно сократила большинство сотрудников. Сроки, до которых будут действовать принятые меры, пока не называются.

Теги
ШвецияДанияПандемия коронавируса нового типа
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