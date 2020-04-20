Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,23

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,59% - до $26,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:00 мск.

Стоимость июньского фьючерса нефти WTI упала на 11,67%, до отметки в $22,11 за баррель.

При этом стоимость майского фьючерса нефти WTI на бирже ICE в Лондоне упала на 39,57%, до $11,04 за баррель, достигнув самого низкого уровня впервые с ноября 1998 года, свидетельствуют данные торгов.