Хайнань в 2020 году увеличит посевные площади для риса до 132,2 тыс. га

ХАЙКОУ, 20 апреля. /ТАСС/. Провинция Хайнань в этом году увеличит посевные площади для выращивания риса на 2,02% - до 132,2 тыс. га. Об этом сообщило издание " Хайнань жибао ".

По его данным, правительство региона поставило задачу увеличить в 2020 году посевные площади для зерновых до 287 тыс. га (рост на 350 га). Как отмечает газета, власти также намерены принять меры для защиты урожая от вредоносных насекомых.

В настоящее время на Хайнане выращивается 113 сортов риса суходольным методом, также строятся ирригационные системы для проливного производства. В частности, в городском округе Вэньчан уже созданы два экспериментальных хозяйства, в которых отрабатывают выращивание риса проливным методом.

Китайские ученые также уже создали на Хайнане экспериментальную плантацию для опытов по выведению "морского риса", который обладает солеустойчивыми свойствами. Термин "морской рис" носит неофициальный характер, так как это растение не культивируется непосредственно в морской воде. Такой рис всходит и выживает в соланчаке - почве, верхний слой которой характеризуется наличием легкорастворимых солей, где большинство растений гибнут.

Исследовательская база ученых будет расположена в уезде Вэньчан в районе городов Пуцянь и Цзиньшань. Эти районы сильно пострадали от тайфуна Rammasun в 2014 году: из-за удара стихии большое количество плодородных земель оказались загрязнены солью и их плодородность значительно снизилась. В настоящее время 24,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий там остаются заброшенными.