Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну, переносится на фоне коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года (из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию), переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении оператора ж/д перевозок на полуостров - компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП "КЖД" и профильными органами субъектов РФ.