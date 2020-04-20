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Пандемия коронавируса нового типа

Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну, переносится на фоне коронавируса

Билеты можно вернуть в течение 30 дней с даты отмененного поезда

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года (из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию), переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении оператора ж/д перевозок на полуостров - компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП "КЖД" и профильными органами субъектов РФ.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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