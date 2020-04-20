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Новак назначил главу нового департамента Минэнерго по цифровой трансформации ТЭК

Должность занял Даниил Сорокин

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак назначил Даниила Сорокина директором департамента Минэнерго по информационному обеспечению и цифровой трансформации ТЭК, сообщает министерство.

"Приказом министра энергетики Российской Федерации Александра Новака директором департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России назначен Даниил Сорокин", - говорится в сообщении.

Департамент был создан в Минэнерго недавно и до этого у него не было руководителя. Его работу курирует заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов.

До этого Сорокин работал в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заместителем руководителя нескольких департаментов, в том числе по проектам цифровой трансформации.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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