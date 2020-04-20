Совет директоров "Татнефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении "Татнефти", размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата дивидендов по привилегированным акциям "Татнефти" будет произведена из расчета 100% от номинальной стоимости акции и составит 1 рубль на акцию.

Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 30 июня 2020 года. Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, отмечается в сообщении. Годовое собрание акционеров предложено провести 17 июня 2020 года в заочной форме.

По итогам девяти месяцев "Татнефть" направила на дивиденды 150 млрд рублей.

Промежуточные дивиденды

Менеджмент "Татнефти" не исключает выплаты дивидендов по итогам первого полугодия, свои предложения представит совету директоров после публикации финансовой отчетности за этот период, говорится в сообщении компании.

"Менеджмент компании планирует представить совету директоров предложения по выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года в соответствии с дивидендной политикой компании после публикации финансовой отчетности за соответствующий период", - отмечается в сообщении.

"При принятии решения в отношении дивидендов по итогам 2019 года совет директоров учитывал текущую ситуацию на рынке нефти и нефтепродуктов, которая связана со значительным снижением спроса на фоне карантинных мероприятий по всему миру, что влияет на прогноз свободного денежного потока, являющегося источником выплаты дивидендов, а также необходимость мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения нормальной деятельности компании в сложившихся условиях", - поясняет компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, рекомендовано установить 30 июня 2020 года.

"Татнефть" - входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций.