Минюст предложил распространить требования к коллекторам на банки и МФО

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минюст России подготовил новый проект поправок в закон о защите прав граждан при сборе долгов, согласно которому с 1 января следующего года к банкам и микрофинансовым организациям (МФО) будут предъявляться те же требования, что и к коллекторам. Об этом говорится в тексте разработанного Минюстом законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, собирать просроченные долги с граждан смогут лишь организации, включенные в реестр приставов. Если действующий закон о защите прав граждан при сборе задолженности распространяется лишь на коллекторов (организации, для которых сбор просроченной задолженности является основным видом деятельности), то проект поправок предусматривает распространение требований о включении в реестр на все организации, "в учредительных документах которых указано, что они осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств". На них будут распространяться все требования, которые предъявляются к коллекторским фирмам.