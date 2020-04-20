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Обыкновенные акции "Татнефти" на Мосбирже падают на 5% на фоне новостей о дивидендах

При этом привилегированные акции дешевеют на 4,74%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Татнефти" в ходе торгов на Московской бирже снижается на 5,11%, до 490 рублей за акцию после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям компании. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:02 мск.

При этом привилегированные акции дешевеют на 4,74%, до 470,6 рублей.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении "Татнефти", размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что выплата дивидендов по привилегированным акциям "Татнефти" будет произведена из расчета 100% от номинальной стоимости акции и составит 1 рубль на акцию.

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