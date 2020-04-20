Глава АСИ предложила обеспечить мигрантов в России медицинской помощью

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предлагает рассмотреть вопросы об обеспечении мигрантов в России медицинским лечением и об оказании им минимальной социальной помощи. При этом она считает, что предложение приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице необходимо обсуждать отдельно, сообщила она в понедельник ТАСС.

Чупшева ранее направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях коронавируса в сфере рынка труда и занятости. В частности, предлагалось на время пандемии приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости. В письме отмечалось, что аналогичная мера введена в Португалии - на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тыс. мигрантов приравняли к гражданам страны.

"С момента начала карантина АСИ вместе с экспертами подготовило и направило в правительство четыре пакета предложений - по поддержке малого и среднего бизнеса, системы образования, социальной сферы и по стабилизации рынка труда. Очевидно, что проблема мигрантов, оставшихся без работы, существует, и в рамках подготовки пакета по рынку труда мы не могли обойти ее стороной. Однако предложение по выплате им пособий по безработице - лишь одна из идей, которую необходимо обсуждать и просчитывать. Считаю, что можно рассмотреть также возможность создания дополнительной полевой медицинской инфраструктуры, где можно будет пройти диагностику и лечение, а также подумать о минимальной социальной помощи мигрантам", - сказала Чупшева.

Позиция экспертов

Общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин сообщил ТАСС, что поддерживает инициативу АСИ о приравнивании мигрантов к гражданам России на время пандемии.

"Трудовые мигранты относятся к самым незащищенным слоям общества. Лишившись дохода в связи с закрытием большей части предприятий, они не могут ни вернуться домой, ни обеспечить себе достойное существование. Всем известно, основную часть заработка они отправляют за границу и не имеют никаких накоплений. В сложившейся ситуации, мы считаем, важно поддержать мигрантов, как это делается в других странах, и не допустить роста преступности среди них", - отметил он.

Омбудсмен напомнил, что меры поддержки уже принимаются. Например, сейчас автоматически продлеваются рабочие патенты. "Но нужно их расширить. Встав на биржу труда, иностранцы не только смогут получать пособие, но и найти работу. Сейчас высокий спрос на курьеров службы доставки, рабочих по дезинфекции объектов и так далее. Важно предусмотреть возможность сдачи теста на коронавирус, чтобы не допустить распространения инфекции в местах проживания мигрантов, которые, часто не имея медицинской страховки, не могут обратиться за медицинской помощью", - добавил Порочкин.

Проректор Высшей школы экономики, директор Института социальной политики Лилия Овчарова сказала ТАСС, что мигранты в РФ в основном заняты в строительстве, розничной торговле, транспортных услугах, услугах населению и сельхозработах.

"Все эти сектора находятся в состоянии временного простоя и, к сожалению, предложить мигрантам пока ничего не смогли. Правда, я должна отметить, что указ 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции", который был подписан президентом РФ, - это большой прогресс с точки зрения защиты их прав. Но он все же не дает возможности получить им какие-то доходы", - уточнила Овчарова.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с документом иностранным гражданам с 15 марта по 15 июня не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.

Пособия по безработице

В марте Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.