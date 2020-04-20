Производитель аэрозолей на Ставрополье при поддержке ФРП расширил выпуск антисептиков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей аэрозольной косметики АО "Арнест" (Ставропольский край) при поддержке Фонда развития промышленности увеличил производство дезинфектантов и антисептиков с десятков тысяч до десятков миллионов штук, сообщили ТАСС на предприятии.

"На "Арнесте" мы за аналогичный период (с февраля до середины апреля - прим. ТАСС) прошлого года выпустили около 15 тыс. штук дезинфицирующих средств для воздуха и поверхностей. В этом году - уже порядка 10 млн штук <…> если бы такие займы не были предоставлены, предприятия не смогли бы запустить такой объем производства, закупить необходимые комплектующие и сырье", - отметил представитель компании.

В конце марта 2020 года Фонд развития промышленности запустил новую программу "Противодействие эпидемическим заболеваниям". Для финансирования проектов по этой программе правительство РФ выделило фонду 10 млрд рублей. Проекты рассматриваются в ускоренном режиме и по упрощенной форме, финансирование уже одобрено по 30 из них.

Группа компаний "Арнест", в которую входит одноименное предприятие в Ставропольском крае, получила льготный займ Фонда развития промышленности (ФРП) в 1,3 млрд рублей на расширение производства дезинфектантов и антисептиков.

"Запуск производства шел не с нуля, быстро запустить такое производство можно только имея необходимое оборудование. Оно было оперативно перепрофилировано, при выпуске первой продукции использованы ранее разработанные рецептуры. Сейчас совместно с НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора разработаны новые более адаптированные рецептуры", - сообщил ТАСС представитель компании.

О займе

Займ ФРП также направлен на расширение производства дезинфицирующих аэрозолей и гелей-антисептиков на предприятиях группы компаний в Тульской области и Алтайском крае. Предприятия планируют в 2020 году дополнительно выпустить более 33 млн единиц средств, предназначенных для быстрой дезинфекции рук, воздуха и различных поверхностей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе фонда.

На долю группы компаний приходится более 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России. "Арнест" является основным участником "Национального аэрозольного кластера", объединившего предприятия в Ставропольском крае, Тульской области и Карачаево-Черкесии.