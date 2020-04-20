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Индекс промышленного производства в КБР вырос на 9,1% в I квартале 2020 года

Увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве одежды, а также химических веществ и химических продуктов

НАЛЬЧИК, 20 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии по итогам первого квартала 2020 года вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в понедельник в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом прошлого года составил 109,1%", - сообщили в управлении.

По данным управления, среди обрабатывающих производств увеличение выпуска продукции по сравнению с I кварталом 2019 года наблюдалось в производстве одежды (индекс производства вырос в 3,5 раза), химических веществ и химических продуктов (109%), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,9 раза).

Как пояснили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона, рост обусловлен возросшими объемами производства по итогам первого квартала на предприятиях электрооборудования и химического производства, где находятся сразу несколько крупнейших системообразующих предприятий республики. "Именно эти предприятия имеют в структуре производства наибольший удельный вес и положительная динамика обусловлена заключением договоров на большие объемы", - сказали в министерстве.

Там же отметили, что большой рост зафиксирован в производстве одежды, мебельной промышленности, промышленности строительных материалов. "Причем, в отличие от производства электрооборудования и химического производства тут во многом представлены предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе и только образованные", - добавили там.

В региональном министерстве подчеркнули, что рассчитывают на рост индекса по обрабатывающим производствам по итогам года. "Относительно перспективы индекса по итогам года, то с учетом имеющейся динамики, заключенных договоров, состояния предприятий, мы рассчитываем на рост индекса по обрабатывающим производствам даже несмотря на сложную ситуацию в мире в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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