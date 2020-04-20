Отправка овощей, рыбы и других товаров по железной дороге с начала апреля выросла на 60%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перевозки ряда социально значимых грузов по железной дороге, в том числе зерна, сахара, соли, овощей, рыбы, прочих продовольственных товаров с начала апреля 2020 года выросли на 58,1%, говорится в сообщении "Российских железных дорог" (РЖД). Потребителям отправлено около 2 млн т грузов данной категории.

В компании напомнили, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки обеспечение своевременной доставки социально значимых грузов в разные регионы страны является для РЖД одним из приоритетов деятельности.

За две недели апреля со станций Краснодарского края отправлено около 65 тыс. т продовольственных грузов, среди них 36,1 тыс. т сахара, более 15 тыс. т подсолнечного масла, 12,2 тыс. т крупы, муки и других продуктов перемола, свыше 1,3 тыс. т соков. Доставка осуществлялась в 20 субъектов РФ.

Со станций Свердловской железной дороги с начала месяца отправлено более 40 контейнеров (свыше 1,1 тыс. т) с медикаментами, санитарно-гигиеническими изделиями, мылом и стиральными порошками, моющими средствами.