{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Отправка овощей, рыбы и других товаров по железной дороге с начала апреля выросла на 60%

За отчетный период потребителям отправлено около 2 млн т социально значимых грузов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перевозки ряда социально значимых грузов по железной дороге, в том числе зерна, сахара, соли, овощей, рыбы, прочих продовольственных товаров с начала апреля 2020 года выросли на 58,1%, говорится в сообщении "Российских железных дорог" (РЖД). Потребителям отправлено около 2 млн т грузов данной категории.

В компании напомнили, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки обеспечение своевременной доставки социально значимых грузов в разные регионы страны является для РЖД одним из приоритетов деятельности.

За две недели апреля со станций Краснодарского края отправлено около 65 тыс. т продовольственных грузов, среди них 36,1 тыс. т сахара, более 15 тыс. т подсолнечного масла, 12,2 тыс. т крупы, муки и других продуктов перемола, свыше 1,3 тыс. т соков. Доставка осуществлялась в 20 субъектов РФ.

Со станций Свердловской железной дороги с начала месяца отправлено более 40 контейнеров (свыше 1,1 тыс. т) с медикаментами, санитарно-гигиеническими изделиями, мылом и стиральными порошками, моющими средствами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Южном федеральном округе выдали первую ипотеку без посещения банка в условиях карантина
Формат предусматривает выезд сотрудников к заемщику на дом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС