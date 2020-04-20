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Власти Хайнаня назвали город Санья ключевым звеном в развитии зоны свободной торговли

Одним из важных достижений местной администрации в этом году стала быстрая и успешная ликвидация вспышки нового коронавируса, отметили в парткоме провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Город Санья за последние два года стал ключевым звеном в формировании зоны и порта свободной торговли южнокитайского острова Хайнань. Об этом говорится в информационном материале, распространенном отделом пропаганды парткома провинции.

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"За два года, в течение которых шло формирование Хайнаньского порта свободной торговли, Санья смог добиться удивительных результатов и стать ключевым звеном этого проекта", - говорится в нем.

Власти напомнили, что с 2018 года курортный город заметно активизировал реализацию не только торгово-экономической, но культурно-общественной программы, среди наиболее примечательных событий которой - Хайнаньский международный кинофестиваль. Кроме того, как отмечается, был достигнут существенный прорыв в продвижении всевозможных развлекательных проектов, в том числе в сфере потребительского туризма. Важную роль в его развитии сыграла крупнейшая в мире зона беспошлинной торговли, находящаяся в Санья.

Далеко идущие планы

Согласно утвержденному плану, к 2021 году в Санья должны быть созданы оптимальные условия для формирования финансового сектора, который, как ожидается, сыграет важную роль в развитии местной зоны свободной торговли. С этой целью на острове откроют свои представительства многие китайские и иностранные корпорации, банки и страховые компании.

"С 2018 года мэрия подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве более чем с 30 финансовыми организациями", - рассказал представитель местной администрации.

Он напомнил, что одновременно в Санья создаются собственные перспективные компании, осуществляющие деятельность в торговой и финансовой сфере, например, Sanya International Trading Group, или "Хайнаньская международная коммерческая компания факторинговых операций".

Привлечение инвесторов и квалифицированных кадров

В апреле зона научно-технического развития "Ячжоувань" в Санья объявила о запуске масштабной программы по привлечению ценных специалистов, зарплата которых будет достигать 800 тыс. юаней ($113 тыс. по текущему курсу) в год. Власти пообещали, что создадут наиболее благоприятные условия и обеспечат этим высококвалифицированным кадрам максимально комфортные условия для жизни и трудовой деятельности.

Согласно правительственному плану, в городе появятся филиалы всемирно известных вузов, представительства крупных научно-исследовательских центров: только за вторую половину 2019 года в городе открылись до 10 подобных структур, курируемых авторитетными организациями из различных регионов Китая.

"Санья сейчас активно развивает туризм, современную сферу услуг, передовые технологии. <…> Каждая из намеченных задач требует привлечения компетентных специалистов", - пояснил представитель местной администрации.

По его словам, для этого в течение последних двух лет велась активная деятельность по усовершенствованию местной юридической базы, интернационализации правовых норм, оптимизации налоговой, финансовой и таможенной сферы.

Для того, чтобы привлечь больше инвесторов, власти ведут работу над упрощением процедур, касающихся регистрации новых предприятий и недвижимости, вводят новые льготные правила для бизнеса. Таким образом было проработано и утверждено множество официальных документов как регламентирующего, так и рекомендательного характера.

"18 февраля мы создали управление по стимулированию инвестиционной деятельности Санья, - говорится в распространенном заявлении муниципальных властей. - Благодаря этой инновационной структуре наш город сможет постоянно улучшать атмосферу для деловой деятельности, создавать эффективные долгосрочные механизмы с целью привлечения инвесторов".

Победа над эпидемией нового коронавируса

Как объяснили местные власти, одним из важных достижений администрации Санья в текущем году стала быстрая и успешная ликвидация вспышки нового коронавируса. Большую роль в обеспечении социального контроля, необходимого для подавления эпидемии, сыграла мобильная сеть волонтеров, которые значительно облегчили работу правительству, врачам и сотрудникам правоохранительных органов. К началу марта, когда из местных медицинских учреждений выписался последний инфицированный, город смог создать благоприятные условия для активизации торгово-экономической и культурной деятельности, которая из-за введения жестких ограничительных мер на фоне усиливающейся в мире пандемии временно снизилась.

Согласно правительственному плану, для оптимизации услуг в социальной сфере к 2023 году в Санья будет создано 32 специализированных комплексных центра, которые в режиме единого окна будут заниматься широким перечнем вопросов, в том числе регистрацией различных лицензий, выдачей разрешений на осуществление рекламной, медицинской и прочей деятельности.

"Ведется непрерывная работа по формированию важных отраслевых объектов, на экспериментальной основе активно прорабатываются новые инновационные механизмы. Этого удается добиться благодаря солидарности, объединенным усилиям властей и общественности", - подчеркнул представитель местной администрации.

Два года назад, в апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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